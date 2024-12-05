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11:55, 5 декабря 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

Mash: ВСУ попытались атаковать полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Полигон «Капустин Яр»

Полигон «Капустин Яр». Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. О пострадавших не сообщается.

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября в ходе обращения к гражданам страны и военным. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

Как рассказал Путин, 19 ноября ВСУ атаковали военные объекты в России шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, а 21 ноября предприняли комбинированную ракетную атаку системами Storm Shadow и HIMARS.

ЖЗЛ
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