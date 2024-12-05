Стало известно о попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

Mash: ВСУ попытались атаковать полигон Капустин Яр, откуда запускали «Орешник»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, средства противовоздушной обороны сбили дрон в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. В результате взрывная волна повредила ворота. О пострадавших не сообщается.

Президент России Владимир Путин сообщил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября в ходе обращения к гражданам страны и военным. Глава государства заявил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

Как рассказал Путин, 19 ноября ВСУ атаковали военные объекты в России шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США, а 21 ноября предприняли комбинированную ракетную атаку системами Storm Shadow и HIMARS.