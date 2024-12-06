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17:14, 6 декабря 2024Моя страна

Жительница российского города выиграла в лотерею два миллиона рублей

Жительница Рязани выиграла в лотерею два миллиона рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Рязани Ольга Ефремова выиграла в лотерею. Об этом пишет Kp.ru.

Россиянка рассказала, что сначала выиграла в моментальную лотерею 20 тысяч рублей и тут же поверила, что сможет получить больше. В итоге следующий билет принес ей 2 миллиона рублей.

По словам жительницы российского города, когда продавец сканировала QR-код на билете, то сразу обратила внимание на выигрыш, сказав ей, что там точно больше 15 тысяч рублей.

«Затем я стерла защитный слой на билете и обнаружила 400 тысяч рублей, а затем множитель Х5», — добавила женщина. Выигрыш Ефремова собирается потратить на ремонт квартиры.

Ранее жительница Владимира Надежда Голубева выиграла миллион рублей в лотерею. Кондуктор из российского города рассказала, что участвует в лотереях, когда есть свободные деньги. На выигранные средства она снова покупает билеты.

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