Кондуктор из России стала миллионершей

Жительница Владимира выиграла в лотерею миллион рублей

Жительница Владимира Надежда Голубева выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом пишет портал «Pro Город».

Кондуктор из российского города рассказала, что участвует в лотереях, когда есть свободные деньги. На выигранные средства она снова покупает билеты.

На юбилейный тираж лотереи россиянка собиралась приобрести четыре билета в продуктовом магазине, но к ним «прилип» еще один. В итоге женщина забрала все пять.

Результаты розыгрыша Надежда решила проверить в мобильном приложении лотереи перед сном. «Сразу разбудила супруга, чтобы рассказать ему, что я победила», — сообщила она. Миллионерша пока не решила, на что потратит выигрыш.

Ранее жительница Волгоградской области выиграла в лотерею почти девять миллионов рублей благодаря любимым числам. Россиянка купила сразу три билета в мобильном приложении, а о крупном выигрыше узнала через СМС от организаторов лотереи. В общей сложности женщина получила 8,9 миллиона рублей.

