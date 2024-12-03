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17:29, 3 декабря 2024Моя страна

Кондуктор из России стала миллионершей

Жительница Владимира выиграла в лотерею миллион рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жительница Владимира Надежда Голубева выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом пишет портал «Pro Город».

Кондуктор из российского города рассказала, что участвует в лотереях, когда есть свободные деньги. На выигранные средства она снова покупает билеты.

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14 июня 2020

На юбилейный тираж лотереи россиянка собиралась приобрести четыре билета в продуктовом магазине, но к ним «прилип» еще один. В итоге женщина забрала все пять.

Результаты розыгрыша Надежда решила проверить в мобильном приложении лотереи перед сном. «Сразу разбудила супруга, чтобы рассказать ему, что я победила», — сообщила она. Миллионерша пока не решила, на что потратит выигрыш.

Ранее жительница Волгоградской области выиграла в лотерею почти девять миллионов рублей благодаря любимым числам. Россиянка купила сразу три билета в мобильном приложении, а о крупном выигрыше узнала через СМС от организаторов лотереи. В общей сложности женщина получила 8,9 миллиона рублей.

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