Россиянка выиграла почти девять миллионов рублей благодаря любимым числам

Жительница Волгоградской области выиграла в лотерею почти 9 миллионов рублей

Жительница Волгоградской области выиграла в лотерею почти девять миллионов рублей благодаря любимым числам. Об этом пишет «МК».

Россиянка купила сразу три билета в мобильном приложении, а о крупном выигрыше узнала через СМС от организаторов лотереи. В общей сложности женщина получила 8,9 миллиона рублей.

«Числовая комбинация в билете была сформирована автоматически, и мы не придавали им значения, — рассказывает она. — Уже после розыгрыша начали их анализировать. 10 — это дата рождения моего мужа, 3 — мое счастливое число. У нас на машине номер 003».

Победительница сообщила, что сейчас семья решает, куда потратить вырученные деньги. В частности, россияне рассматривают возможность покупки квартиры.

Ранее житель города Альметьевск в Татарстане Мидхат Ханнанов выиграл в моментальной лотерее миллионы рублей. Пенсионер рассказал, что наугад приобрел два лотерейных билета, защитный слой обоих стер уже дома. Когда в одном из них мужчина увидел крупный выигрыш, тут же позвонил дочери, чтобы обрадовать.