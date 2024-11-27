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18:15, 27 ноября 2024Моя страна

Пенсионер из России выиграл в лотерею миллионы рублей

Житель Татарстана выиграл в лотерею пять миллионов рублей
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Unsplash

Житель города Альметьевск в Татарстане Мидхат Ханнанов выиграл в моментальной лотерее миллионы рублей. Об этом пишет портал Kazanfirst.

Пенсионер рассказал, что наугад приобрел два лотерейных билета, защитный слой обоих стер уже дома. Когда в одном из них мужчина увидел крупный выигрыш, тут же позвонил дочери, чтобы обрадовать.

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Россиянин признался, что изначально хотел получить 10 миллионов рублей, а в итоге получил 5 миллионов. Деньги счастливчик разделил между четырьмя внучками и внуками.

Оставшиеся средства мужчина собирается потратить на благоустройство участка и ремонт мансарды.

Ранее житель Калининградской области выиграл 1 миллион рублей в лотерею и отдал деньги жене. Организаторы розыгрыша рассказали, что россиянин приобрел билет по просьбе бабушки. Еще несколько он решил взять для себя.

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