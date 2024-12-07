Актера Щербакова доставили в больницу после падения

Актера Бориса Щербакова доставили в больницу имени Федора Иноземцева

Народный артист России Борис Щербаков находится в Городской клинической больнице имени Федора Иноземцева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Такой пациент в больнице Иноземцева есть», — рассказали в пресс-службе клиники, расположенной у метро Измайлово. Состояние актера не уточняется.

Ранее сообщалось, что Щербакова доставили в больницу с переломом лицевой кости, черепа и сотрясением головного мозга. По данным Telegram-канала Mash, артиста успели перевести из одного медучреждения в другое. После стабилизации состояния его должны прооперировать.