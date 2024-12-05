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17:31, 5 декабря 2024Культура

Актер Щербаков госпитализирован с переломом лицевой кости

Бориса Щербакова доставили в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением
Андрей Шеньшаков
Борис Щербаков

Борис Щербаков. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Актер Борис Щербаков срочно доставлен в больницу с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как сообщает источник, сейчас артист находится в отделении нейрохирургии. Щербакова увезли на скорой из собственного дома, где он упал и сильно ударился головой. Уточняется, что сейчас актер находится в сознании.

Ранее стало известно, что Борис Щербаков перенес сердечный приступ. Его состояние было тяжелым, однако медикам удалось стабилизировать здоровье актера и его выписали домой.

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