Правая партия выдвинула кандидата в канцлеры Германии

«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом в канцлеры

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Вайдель поблагодарила федеральное правление партии за единогласное решение выдвинуть ее кандидатом в канцлеры на пресс-конференции. Она отметила, что выступает за прекращение поставок оружия Украине и стремится к мирному разрешению конфликта.

Согласно последним опросам, АдГ сохраняет стабильные позиции, занимая второе место с рейтингом примерно 20 процентов, уступая только блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Досрочные выборы в Германии назначены на 23 февраля. Они стали необходимы после ухода министра финансов Кристиана Линднера из кабинета министров по решению канцлера Олафа Шольца. Разногласия возникли из-за бюджетного планирования: Линднер отказался поддержать одновременно повышение расходов на помощь Украине и инвестиции в развитие Германии.