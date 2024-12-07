Часть россиян в декабре получат пенсию и за январь. Кто это будет?

Депутат Бессараб: часть пенсионеров ждет двойная пенсия в декабре

Часть российских пенсионеров в декабре получат выплаты сразу и за январь. Порядок выплат в ближайшие два месяца объяснила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Она уточнила, что те, кому выдают пенсию в начале месяца (с 3-го по 8-е число), получат в декабре двойные выплаты, так как в январе на эти даты приходятся праздничные дни. Следующую выплату они получат уже в феврале, уточнила депутат.

Те же, кому пенсия каждый месяц приходит в более поздние даты, получат начисления по привычному графику.

«У нас абсолютное большинство получает с 3-го по 8-е число выплаты. Но те, кто получает позже, они получат просто в свой день», — заключила Бессараб.

Пенсию проиндексируют по уровню инфляции

Ранее уточнялось, что с 1 января 2025 года размер страховой пенсии по старости будет проиндексирован на 7,3 процента, что соответствует уровню инфляции, прогнозируемому на конец 2024 года. Ее средний размер составит 24,1 тысячи рублей.

Руководитель департамента аналитики КА «Платформа» Сергей Лысаков напомнил, что страховые пенсии должны индексироваться не реже одного раза в год на уровень не ниже уровня инфляции.

С 1 апреля же будут проиндексированы социальные пенсии — на 14,75 процента, средний размер составит 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия по старости составит 8824,08 рубля.

В феврале 2025 года пенсию проиндексируют работающим пенсионерам, впервые за девять лет. Ее пересчитают автоматически. А пенсионеры старше 80 лет начнут получать надбавку в 1200 рублей. Это произойдет автоматически, а сумму каждый год планируют индексировать.

В Госдуме называли претендующие на пенсию выше 50 тысяч рублей категории граждан

Ранее Светлана Бессараб поясняла, что в России нет ограничений по максимальному размеру пенсии.

Претендовать на выплаты выше 50 тысяч рублей могут, например, космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, сообщила депутат. Она пояснила, что инвалиды Великой Отечественной войны, ее участники, ветераны боевых действий имеют право на две пенсии — военную и страховую пенсию по старости.

«Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали официально и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — поделилась Бессараб.