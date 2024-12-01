Россиянам назвали претендующие на пенсию выше 50 тысяч рублей категории граждан

Депутат Бессараб: работающие вбелую россияне могут получать пенсию выше 50 тысяч

В России нет ограничений по максимальному размеру пенсии, рассказала «Ленте.ру» член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также назвала категории граждан, которые могут претендовать на выплаты выше 50 тысяч рублей.

В первую очередь такую пенсию могут получать, например, космонавты, Герои России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, сообщила депутат. Она пояснила, что инвалиды Великой Отечественной войны, ее участники, ветераны боевых действий имеют право на две пенсии — военную и страховую пенсию по старости.

«Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50», — поделилась Бессараб.

По словам парламентария, получать пенсию выше 50 тысяч рублей также могут те, кто позаботился о себе, создав подушку безопасности на старость путем добровольных накоплений в негосударственных фондах.

Ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что с 1 января страховые пенсии пенсионеров, в том числе продолжающих работать, проиндексируют на 7,3 процента, однако если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, то индексацию могут провести дополнительно.

