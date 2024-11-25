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14:10, 25 ноября 2024Экономика

В России заявили о возможной дополнительной индексации пенсий

Чирков: пенсии в России в 2025 году могут проиндексировать дополнительно
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В 2025 году пенсии в России могут проиндексировать дополнительно. О возможной процедуре заявил глава Социального фонда России Сергей Чирков, его цитирует ТАСС.

С 1 января страховые пенсии пенсионеров (в том числе продолжающих работать) проиндексируют на 7,3 процента. Однако если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, то индексацию могут провести дополнительно.

«Сейчас бюджет у нас основан на прогнозе инфляции 7,3 процента, эти суммы заложены, с 1 января будет индексация проведена на этот процент, но если инфляция будет по факту выше, то для оперативности правительство примет постановление о доиндексации пенсий, и Соцфонд это постановление исполнит», — пояснил глава ведомства на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в третьем чтении 21 ноября.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, главный финансовый документ страны сбалансирован и умеренно консервативен. Доходы бюджета в 2025-м составят 40,296 триллиона рублей, расходы — 41,469 триллиона при дефиците в размере 1,173 триллиона.

По данным Минфина, пока проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей, траты на соответствующие выплаты в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.

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