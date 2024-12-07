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03:04, 7 декабря 2024Экономика

Финансист предупредил об опасности новогодних предложений от банков

Экономист Бадалов: банки пытаются выдавать комбинированные вклады за новогодние
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Andre Taissin / Unsplash

В 2024 году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки и ростом популярности вкладов, поэтому многим кредитным организациям достаточно повысить ставки вслед за регулятором и назвать это новогодней акцией, заявил агентству «Прайм» финансист Лазарь Бадалов. Он рассказал, как отличить настоящее новогоднее предложение от попытки выдать за него маркетинговый продукт с негарантированной доходностью.

По словам экономиста, комбинированные вклады связаны с инвестпродуктами или страхованием, и доход по ним зависит от успешности инвесторов и вовсе не гарантирован. Помимо этого, банки нередко предлагают плавающие ставки, когда высокий процент распространяется лишь на часть срока действия вклада.

«Поэтому, открывая вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями и быть осторожными к слишком щедрым предложениям», — предупредил эксперт.

Ранее главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что предложения банков разместить средства под 30 процентов годовых являются пиар-акциями. Он также объяснил, что в подобных вкладах зачастую имеются существенные ограничения.

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