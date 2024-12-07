Газманов обвинил Собчак во лжи и написал стихотворение о фейках

Народный артист России Олег Газманов обвинил Telegram-канал «Кровавая барыня», связанный с телеведущей Ксенией Собчак, в искажении его слов и пожаловался на травлю и фейки в интернете. Об этом он рассказал в интервью главному редактору ИА «Регнум» Марине Ахмедовой.
По словам певца, после его речи на круглом столе в Государственной Думе в конце ноября канал «Кровавая барыня» опубликовал запись с заголовком: «Газманов жалуется, что молодежь не хочет слушать патриотические песни». «Я такого никогда не говорил и ни на кого не жаловался. Наоборот, я говорил, что молодежь хочет слушать, но слушать негде», — объяснил Газманов.
Эта ситуация, признался артист, вдохновила его написать стихотворение о лжи журналистов.
В век победы пиара над разумом
Кто над пропастью будет стоять во ржи?
Приближаются дети, такие разные,
Не дайте пропасть им в пропасти лжи
Газманов также рассказал, что столкнулся с организованной травлей, после того как открыто поддержал специальную военную операцию (СВО). Он полагает, что пост в «Кровавой барыне» является ее частью. По его мнению, редакторы этого канала не поддерживают СВО, поэтому специально исказили его слова и выставили смешным. «Это все разрабатывается, это не просто так. Все делается очень толково и даже талантливо», — добавил певец. Газманов уверен, что фейки нужно раскрывать и ни в коем случае не молчать в ответ на их распространение.
Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Шнуров призвал Собчак не слушать его новый альбом. «Ксения Собчак столько фигни наговорила! Я отказываюсь комментировать», — заявил артист.