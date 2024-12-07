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16:09, 7 декабря 2024Мир

Глава правящей партии в Корее подал в отставку после провала импичмента

Ёнхап: глава фракции правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун подал в отставку
Вячеслав Агапов

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Глава фракции правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил об отставке. Об этом со ссылкой на агентство Ёнхап сообщает РИА Новости.

Политик подал в отставку после провального голосования в парламенте по импичменту президенту. По его словам, он все еще считает необходимым отстранить президента Юн Сок Ёля от власти, однако его коллеги по партии бойкотировали голосование. В свою очередь лидер ведущей оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен пообещал продолжить добиваться импичмента Юн Сок Ёля.

Национальное собрание Республики Корея не смогло набрать нужного количества голосов для импичмента президенту. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование шло в момент отсутствия большинства представителей правящей партии «Гражданская сила», контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты вышли из зала после отрицательного голосования по проведению спецрасследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в Республике Корея военное положение. Он обвинил оппозицию в намерении совершить государственный переворот и «свергнуть власть в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в столицу и заблокировать парламент. Депутаты в ответ призвали граждан выйти на улицы, чтобы защитить страну. Президент отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

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