Госдеп прокомментировал отмену итогов выборов в Румынии

Госдеп: США поддерживают народ Румынии, столкнувшийся с вмешательством в выборы

Румынские политики должны следовать мирному демократическому процессу без «угроз насилия и запугивания». Так отмену итогов первого тура выборов президента Румынии прокомментировал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

В своем заявлении он подтвердил уверенность Вашингтона в соблюдении Бухарестом демократических процессов, в том числе в вопросе расследования «иностранного вредоносного влияния». По его словам, народ Румынии имеет право «самостоятельно выбирать, кого ему избирать», и ни одно другое государство не должно иметь такого права.

«США поддерживают румынский народ, столкнувшийся с беспрецедентной ситуацией, связанной с целостностью его выборов. Румыны должны быть уверены, что их выборы отражают демократическую волю румынского народа и свободны от иностранного вредоносного влияния, направленного на подрыв честности выборов», — сказал представитель госдепа.

Ранее победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны. «Последнее решение является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.