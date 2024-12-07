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15:50, 7 декабря 2024Россия

Хинштейн назвал несправедливым решение по переселенцам из приграничных с Украиной районов

Хинштейн: лишать земли курских переселенцев несправедливо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Лишать переселенцев из Курской области или других приграничных с Украиной районов земельных участков при получении денежных выплат несправедливо, заявил назначенный временно исполняющим обязанности курского губернатора и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его цитирует ТАСС.

«Сегодня после того, как житель получает денежную выплату, он лишается права на принадлежащий ему земельный участок. Он переходит в собственность государства, в муниципальную собственность, что, наверное, неправильно и несправедливо», — сказал он в комментарии агентству.

Ранее Хинштейн сообщил, что не намерен менять правительство Курской области.

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