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01:47, 7 декабря 2024Мир

Индия открестилась от проекта единой валюты БРИКС

Bloomberg: Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Решение о создании единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара еще не принималось. Об этом управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил агентству Bloomberg.

«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов [блока], она обсуждалась, но никакого решения принято не было. Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — открестился он от проекта валюты БРИКС.

По его словам, Индия сейчас пытается увеличить использование рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Дас, однако, подчеркнул, что этому мешает тот факт, что рупия не является свободно конвертируемой валютой.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что доступ индийских товаров на российский рынок в настоящее время недостаточен. «Смотрите, мы покупаем так много вещей, мы хорошие, долгосрочные клиенты. Вы должны заботиться о своих клиентах, поэтому нам также нужен лучший доступ к российской экономике», — описал он характер требований руководства Индии к Москве.

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