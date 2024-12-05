Индия подтвердила требования к России покупать свои товары

Глава МИД Индии Джайшанкар заявил о требованиях к России покупать свои товары

Доступ индийских товаров на российский рынок в настоящее время недостаточен, Москва должна предпринять определенные шаги для решения вопроса. Об этом во время конференции в Нью-Дели заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, передает РИА Новости.

По его словам, на российское руководство оказывается сильное давление, чтобы ситуация изменилась по конкретным направлениям. Речь идет о таких товарах, как морепродукты, сельхозпродукты и фармацевтика.

«Смотрите, мы покупаем так много вещей, мы хорошие, долгосрочные клиенты. Вы должны заботиться о своих клиентах, поэтому нам также нужен лучший доступ к российской экономике», — описал он характер требований руководства Индии.

Джайшанкар подчеркнул, что если процесс будет налажен, то у многих российских предприятий потребительской отрасли возникнет естественный интерес к индийским поставщикам. Также министр уточнил, что вопрос ранее обсуждался с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым во время его визита в Индию.

Месяц назад Джайшанкар на Индийско-российском бизнес-форуме в Мумбаи уже говорил о необходимости срочного исправления торгового баланса. Текущий объем двусторонней торговли он оценил в 66 миллиардов долларов, а цель в 100 миллиардов назвал более чем реалистичной при условии снятия барьеров.