Глава МИД Индии Джайшанкар призвал Россию активнее покупать индийские товары

Россия и Индия должны срочно исправить торговый баланс, потому что в настоящее время он несбалансирован, что мешает росту. Об этом на Индийско-российском бизнес-форуме в Мумбаи заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар, сообщает Mint.

Он оценил текущий объем двусторонней торговли в 66 миллиардов долларов, а цель в 100 миллиардов назвал более чем реалистичной. Однако российские импортеры должны активнее покупать товары из Индии, для чего министр призвал в кратчайшие сроки устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия.

Также он подчеркнул важность развития расчетов в национальных валютах и назвал специальные востро-счета (счет, который ведется банком за границей в местной валюте).

Дисбаланс в двухсторонней торговле России и Индии достигается за счет того, что основной экспортной статьей для Москвы является нефть, на нее же и приходится большая часть растущего товарооборота. Остальные товары востребованы в значительно меньшем объеме.

Ранее министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури заявил, что в октябре страна сократила закупки российской нефти на десять процентов. При этом он отверг любые претензии относительно этичности таких закупок. По словам чиновника, сырье не попадает ни под какие санкции, а если бы Индия не начала его закупать, что стоимость барреля нефти на мировом рынке взлетела бы до 200 долларов.