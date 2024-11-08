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15:39, 8 ноября 2024Экономика

В Индии оправдались за покупку нефти у России

Индийский министр нефти Пури оправдал ее закупки в России борьбой с ростом цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Если бы Индия отказалась покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем в мире взлетела бы до 200 долларов за баррель. Таким образом сделки оправдал министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури, передает РБК.

Чиновник объяснил, что страна оказала услугу всему миру, организовав поставки сырья из России. При этом ни о каком нарушении санкций речи не идет, так как российская нефть под них никогда не подпадала.

Также Пури отметил, что многие другие европейские и азиатские страны покупали в России сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы на миллиарды долларов.

По его словам, Индия продолжит покупать углеводороды у тех, кто предлагает лучшие цены. Он сослался на требование премьера Нарендры Моди обеспечивать доступное топливо для сотен миллионов граждан.

Вместе с тем в октябре Индия сократила закупки нефти в России на десять процентов. Пури указал, что дело тут не в стратегическим решении, а в готовности конкурентов предоставить более выгодное предложение.

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