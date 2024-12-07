Макрон перед открытием Нотр-Дама обнял Трампа и не подошел к Зеленскому

ABC News: Макрон обнял Трампа, но даже не подошел к Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось одному заходить в Елисеевский дворец, где проходила трехсторонняя встреча с избранным президентом Дональдом Трампом и французским главой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил ABC News.

Отмечается, что переговоры трех политиков продлились всего 20 минут. После американский политик сел в бронированный внедорожник, а украинский лидер — в серый Peugeot.

Ранее сообщалось, что как только завершилась трехсторонняя встреча Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Макрон показал жест рукой — большой палец, направленный вверх.