Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 7 декабря 2024Мир

Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой

Макрон после трехсторонней встречи с Зеленским и Трампом показал жест рукой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ronan Lietar / Reuters

Как только завершилась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, Макрон показал жест рукой — большой палец, означающий, что для него состоявшийся разговор прошел хорошо. Это действие главы Франции попало на видео, его фрагмент приводит Ura.Ru.

Уточняется, что встреча длилась менее часа. По окончании обсуждений политики направились в сторону собора Парижской Богоматери.

Ранее стало известно, что церемония открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности. Макрон собирается открыть восстановленный Нотр-Дам с 40 главами государств. При этом действующий президент США Джо Байден отказался посетить мероприятие из-за «конфликта в расписании».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийская оппозиция захватила Пальмиру. Как скоро противники Башара Асада могут войти в Дамаск?

      Боец UFC поставит ультиматум при запрете триколора на турнирах

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась полчаса

      Маск призвал США отказаться от участия в иностранных военных конфликтах

      Макрон после встречи с Зеленским показал жест рукой

      ВСУ атаковали российский регион

      В США заявили об уверенной победе России в конфликте с Украиной

      Макрон откроет восстановленный Нотр-Дам с десятками глав стран

      Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Трампом и Макроном

      Череда странных несчастных случаев вывела на маньяка-анестезиолога. Зачем он пытался убивать пациентов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше