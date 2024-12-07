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21:14, 7 декабря 2024Мир

Макрон откроет восстановленный Нотр-Дам с десятками глав стран

Макрон откроет восстановленный после пожара Нотр-Дам с 40 главами стран
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Жюльен Маттиа / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного после пожара собора Парижской Богоматери пройдет в условиях повышенной безопасности — центр города закрыли для пешеходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 7 утра закрыты все ближайшие станции метро, перекрыт проезд автомобилей, такси и общественного транспорта. На церемонии в субботу присутствуют порядка 40 глав государств и правительств, включая будущего президента США Дональда Трампа. Территорию будут охранять 6 тысяч полицейских и жандармов, включая снайперов и отряды спецназа.

«Это был огромный шок для всех, этот пожар, настоящая боль. В результате мы должны смотреть его открытие из-за решетки на каком-то экране, а приглашены те, кто к собору не имеет никакого отношения», — рассказала парижанка Клотильд.

На левом берегу Сены власти организовали несколько огороженных зон — там граждане смогут посмотреть трансляцию церемонии открытия на экранах.

15 апреля 2019 года на строительных лесах около Нотр-Дама произошло возгорание. Пожар быстро перешел на здание, вследствие чего были охвачены огнем крыша и балки. Позднее из-за произошедшего рухнул шпиль собора. Пожар ликвидировали только через день. На восстановление храма был собран миллиард евро. Тогда президент Франции заявил, что Нотр-Дам восстановят за пять лет.

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