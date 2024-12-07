В Белом доме объяснили отказ Байдена посетить открытие Нотр-Дама

Белый дом: Байдена не будет на открытии Нотр-Дама из-за конфликта в расписании

Президент США Джо Байден не приедет на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляцию вел C-SPAN.

По ее словам, глава государства не сможет посетить мероприятие в связи с «конфликтом в расписании». При этом, как уточнила Жан-Пьер, на церемонии будет присутствовать супруга Байдена Джилл. «Первая леди будет присутствовать в рамках своей большой поездки, включающей Италию, ОАЭ и Катар. Так что она будет представлять администрацию», — рассказала она.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп анонсировал свой приезд в столицу Франции на церемонию открытия Нотр-Дама, который восстановили после пожара. По его словам, это день станет «очень особенным для всех».