Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВСУ потеряли в Курской области более 380 военных за сутки

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, за последние сутки трое украинских бойцов сдались в плен. Также уничтожены четыре автомобиля, три миномета и боевая бронированная машина.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 39 тысяч военных, а также 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера и другую технику, рассказали в Минобороны.

Ранее в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе будет обязательно нормализовано, а после этого потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.