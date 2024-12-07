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13:39, 7 декабря 2024Россия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

МО: ВСУ потеряли в Курской области более 380 военных за сутки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих. Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, за последние сутки трое украинских бойцов сдались в плен. Также уничтожены четыре автомобиля, три миномета и боевая бронированная машина.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 39 тысяч военных, а также 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера и другую технику, рассказали в Минобороны.

Ранее в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, положение в регионе будет обязательно нормализовано, а после этого потребуется восстановление жилищно-коммунального хозяйства и строительной сферы.

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