Молодым предпринимателям на «Битве стартапов» инвесторы предложили финансирование

На «Битве стартапов» инвесторы предложили участникам более 100 миллионов рублей

В финале шоу «Битва стартапов», которое 6 недель выходило на телеканале СТС при поддержке Сбера, перед инвесторами выступили 5 стартап-команд: Wish, «Айда гулять», Fasitela, «Репетитра» и NanimAI. Общая сумма предложенных им инвестиций превысила 100 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей из призового фонда шоу получила команда Wish — победитель телепроекта.

«За четыре года существования молодежных акселераторов Сбера в них приняли участие почти 200 тысяч ребят со всей страны, они создали 3,5 тысячи новых бизнес-проектов. Некоторые из них в этом году смогли продемонстрировать свои решения на всю страну, став участниками шоу "Битва стартапов". Этот сезон необычный: в нём предприниматели объединились с цифровыми инженерами "Школы 21", ведь технологическое предпринимательство невозможно без синергии авторов идей с теми, кто отвечает за их техническое превращение в работающие продукты. Ребята прошли большой путь, а сегодня получили беспрецедентную для стартапов ранних стадий сумму предложенных инвестиций. Чтобы как можно больше молодых людей захотели создать свой собственный технологический продукт, нужно популяризировать истории успеха через интересные проекты, где ребята на своем примере показывают, как важно учиться работать в команде, определять цели и вместе двигаться к ним, — тогда все получится», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Битва стартапов» — шоу, в котором участвовали школьники и студенты, которые развивают свои технологические стартапы в молодёжных акселераторах, а также цифровые инженеры из «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера. Они объединились в команды, чтобы посмотреть на свои бизнес-проекты с разных сторон и усилить их, используя стратегические навыки фаундера стартапа и технологические навыки разработчика, а также прокачаться самим.

В основе каждого проекта лежит идея, которая помогает сделать жизнь людей удобнее и лучше.

• Если пошел дождь, а вы без зонта, сервис Wish предлагает бесплатно арендовать зонт на 24 часа в удобной точке города поблизости от вас.

• Сервис «Репетитра» поможет школьникам и их родителям за несколько минут найти квалифицированного репетитора для решения конкретной задачи.

• AI-приложение-конструктор Fasitela сэкономит время и деньги на дизайне интерьера, а также поможет подобрать специалистов для реализации проекта.

• Приложение «Айда гулять» — это платформа для владельцев домашних животных и представителей зообизнеса. Пользователи платформы могут знакомиться друг с другом, оставлять на карте отметки об опасностях или объявления о потерявшихся животных, находить отзывы о зоомагазинах, ветклиниках.

• Стартап NanimAI упростит процесс найма сотрудников благодаря оценке навыков кандидатов при помощи генеративного искусственного интеллекта.

В ходе шоу команды выполняли задания от звездных экспертов и AI-сервиса GigaChat, зарабатывали денежные призы и прокачивали собственные навыки. В финале команды боролись за право представить свои решения инвесторам.

«Мне 18 лет, однако Wish — не первый мой стартап. Благодаря акселератору и шоу я значительно улучшил и саму разработку, и свои личные бизнес-навыки, ведь мало просто найти перспективную идею, нужно мотивировать команду, уметь грамотно вести переговоры с партнёрами, разбираться во многих вопросах — от финансов до маркетинга. Сейчас привлекаем средства, чтобы в следующем году выставить 400 аппаратов в Москве и 100 — в Санкт-Петербурге», — отметил основатель стартапа-победителя Wish Климентий Щегольков.

«Еще до участия в шоу я задумывался о создании собственного стартапа и очень рад, что получил опыт работы над технологическим бизнесом. Для меня самыми важными результатами от участия в шоу оказались возможности попасть в комьюнити и использовать навыки самопрезентации, которые я получил благодаря "Битве стартапов". Они играют огромную роль не только в телепроектах, но и в презентации идей клиентам, инвесторам, бизнес-партнерам», — говорит участник команды Wish, разработчик «Школы 21» Сергей Лавров.

В реалити-шоу бизнес-идеи участников со всей страны оценивали представители медиабизнеса и руководители корпораций из различных индустрий: Александр Цыпкин (писатель), Юлиана Слащёва («Союзмультфильм») и Артём Симонянц (Qummy). Они наблюдали за развитием участников и их стартапов на протяжении всего шоу, делились своим бизнес-опытом и давали советы.

Также в каждом выпуске принимали участие профильные эксперты, которые помогали участникам погружаться в конкретную тему развития бизнеса: Гавриил Гордеев (Okko) — поиск идеи, Михаил Ильичев (HiFi-стриминг «Звук») — определение целевой аудитории и кастдев, Михаил Кучмент (Hoff) — выбор бизнес-модели, Лина Арифулина (режиссёр и продюсер) — самопрезентация и подготовка к встрече с инвесторами.