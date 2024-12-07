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02:23, 7 декабря 2024Бывший СССР

На Украине попросили передышку в конфликте с Россией

Волонтер Берлинская: Украине необходима передышка в конфликте с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется передышка в конфликте с Россией. Об этом заявила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире YouTube-канала «Апостроф TV».

Она сравнила боевые действия с боксерским поединком. По словам Берлинской, сейчас украинские военные «находятся где-то в одиннадцатом раунде», а российские — в четвертом. «Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка», — отметила она.

Россия, в свою очередь, «переорганизовалась и переориентировалась» и «только набирает обороты», пожаловалась волонтер.

Ранее Берлинская заявила, что Украина находится в худшей ситуации с начала конфликта. Она считает, что к этому привели действия военно-политического руководства страны и коррупция чиновников.

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