На Украине попросили передышку в конфликте с Россией

Волонтер Берлинская: Украине необходима передышка в конфликте с Россией

Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется передышка в конфликте с Россией. Об этом заявила основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в эфире YouTube-канала «Апостроф TV».

Она сравнила боевые действия с боксерским поединком. По словам Берлинской, сейчас украинские военные «находятся где-то в одиннадцатом раунде», а российские — в четвертом. «Мы уже висим на канатах, мы уже задыхаемся, у нас капа вылетает, нам уже нужна передышка», — отметила она.

Россия, в свою очередь, «переорганизовалась и переориентировалась» и «только набирает обороты», пожаловалась волонтер.

Ранее Берлинская заявила, что Украина находится в худшей ситуации с начала конфликта. Она считает, что к этому привели действия военно-политического руководства страны и коррупция чиновников.