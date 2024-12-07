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14:49, 7 декабря 2024Бывший СССР

На Украине предрекли появление детских комиксов про Бандеру

Депутат Рады Вятрович заявил, что на Украине появятся комиксы про Бандеру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom  

На Украине вскоре появится серия детских комиксов про украинского националиста Степана Бандеру. Об этом в интервью украинскому изданию «Политика страны» рассказал депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни "Батько наш Бандера", а чтобы люди понимали, почему он стал героем этой песни», — заявил парламентарий.

В мае неизвестные облили краской памятный крест Бандере, расположенный в Подольском районе Киева.

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