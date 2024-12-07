На Украине предрекли появление детских комиксов про Бандеру

Депутат Рады Вятрович заявил, что на Украине появятся комиксы про Бандеру

На Украине вскоре появится серия детских комиксов про украинского националиста Степана Бандеру. Об этом в интервью украинскому изданию «Политика страны» рассказал депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

«Чтобы у людей была не просто положительная оценка Бандеры, потому что он герой классной песни "Батько наш Бандера", а чтобы люди понимали, почему он стал героем этой песни», — заявил парламентарий.

В мае неизвестные облили краской памятный крест Бандере, расположенный в Подольском районе Киева.