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10:22, 7 декабря 2024Экономика

Названы регионы России с самыми низкими расходами на новогодний стол

РИА Новости: дешевле всего накрыть новогодний стол в Мордовии и Удмуртии
Вячеслав Агапов

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Дешевле всего накрыть новогодний стол в 2024 году обойдется в Мордовии и Удмуртии. Регионы России с самыми низкими расходами со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) называет РИА Новости.

В десяти регионах России отметить праздник будет дороже 10 тысяч рублей. В лидерах оказалась Чукотка, где празднование обойдется в 16 тысяч рублей. В топ-3 вошли Камчатка (13,2 тысячи рублей) и Магаданская область (12,6 тысячи рублей). В столице празднование обойдется в 10,5 тысячи рублей.

В большинстве регионов (55) стоимость продуктов к застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей. К ним относятся Московская, Оренбургская, Самарская, Свердловская и Калининградская области, Пермский и Алтайский края. Порядка 7-8 тысяч рублей обойдется праздник в 18 регионах: Челябинской области и Дагестане, Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи), а также в Татарстане (7,2 тысячи).

Регионы с самыми низкими ценами — Чечня и Ингушетия: здесь отпраздновать Новый год будет стоить 6,7 тысячи и 6,5 тысячи рублей, однако для этих субъектов не брали в расчет алкоголь и сырокопченую колбасу.

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Ранее в ЕМИСС отметили, что стоимость набора продуктов для традиционного новогоднего стола в этому году составит 9,1 тысячи рублей, на 13,5 процента больше, чем годом ранее.

В новогоднюю корзину входят продукты для приготовления горячего (2 килограмма курицы, полкилограмма картофеля и чеснок), овощи для нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закуски (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов вареной и копченой колбасы), бутерброды с икрой и шпротами, а также ингредиенты для салатов «Оливье» и «Селедка под шубой». Также учитываются фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и торт весом 800 граммов. Из напитков в расчете учитывают бутылку игристого и столового вина, коньяк, минеральную воду, сок и чай.

Самой дорогой из закусок назвали бутерброды с красной икрой. Для приготовления 12 штук надо будет отдать 2326 рублей, годом ранее они обошлись бы в 1746 рублей. Овощная нарезка и торт выросли в цене на 12 процентов, до 488 рублей и 628 рублей соответственно, а бутылка шампанского подорожала с 349 рублей до 385 рублей.

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