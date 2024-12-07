Норвежское судно с зенитными ракетами для Польши село на мель

Норвежское судно с зенитными ракетами NASAMS для Польши село на мель

Грузовое судно Finlandia Seaways, перевозившее зенитные ракеты NASAMS для Польши, село на мель в норвежском проливе Кармсунн недалеко от коммуны Хеугесунн. Об этом сообщает издание Forsvarets Forum.

В день инцидента, 5 декабря, судно направлялось в польский город Гдыня, чтобы доставить ракеты для защиты аэропорта Ясенка в Жешуве, расположенного неподалеку от границы с Украиной. Судно село на мель из-за сильного ветра в проливе, получив повреждения руля направления и гребного винта.

Происшествие привело к задержке поставки военного оборудования. На борту находились 23 человека, никто из них не пострадал, а перевозимая техника, в том числе система противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35, осталась невредимой. Судно было отбуксировано к острову Хусой в провинции Тромс.

Finlandia Seaways вышло из норвежского Оркангера 4 декабря и должно было прибыть в Гдыню 7 декабря. Теперь рассматриваются альтернативные способы доставки техники.

В настоящее время норвежские вооруженные силы создали временную военную зону ограниченного доступа в сотрудничестве с владельцем объекта и полицией для защиты военной техники. Будет проведено расследование произошедшего и причины посадки корабля на мель.

Ранее сообщалось, что Канада закупила систему противовоздушной обороны NASAMS, чтобы отправить ее Украине.

