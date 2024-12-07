Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 7 декабря 2024Мир

Норвежское судно с зенитными ракетами для Польши село на мель

Норвежское судно с зенитными ракетами NASAMS для Польши село на мель
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Shipp / Shutterstock / Fotodom  

Грузовое судно Finlandia Seaways, перевозившее зенитные ракеты NASAMS для Польши, село на мель в норвежском проливе Кармсунн недалеко от коммуны Хеугесунн. Об этом сообщает издание Forsvarets Forum.

В день инцидента, 5 декабря, судно направлялось в польский город Гдыня, чтобы доставить ракеты для защиты аэропорта Ясенка в Жешуве, расположенного неподалеку от границы с Украиной. Судно село на мель из-за сильного ветра в проливе, получив повреждения руля направления и гребного винта.

Происшествие привело к задержке поставки военного оборудования. На борту находились 23 человека, никто из них не пострадал, а перевозимая техника, в том числе система противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35, осталась невредимой. Судно было отбуксировано к острову Хусой в провинции Тромс.

Finlandia Seaways вышло из норвежского Оркангера 4 декабря и должно было прибыть в Гдыню 7 декабря. Теперь рассматриваются альтернативные способы доставки техники.

В настоящее время норвежские вооруженные силы создали временную военную зону ограниченного доступа в сотрудничестве с владельцем объекта и полицией для защиты военной техники. Будет проведено расследование произошедшего и причины посадки корабля на мель.

Ранее сообщалось, что Канада закупила систему противовоздушной обороны NASAMS, чтобы отправить ее Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Удар «Солнцепека» по пункту дислокации ВСУ попал на видео

      Моуринью оценил возможный трансфер Роналду в «Фенербахче»

      Горящий россиянин выпал из окна на машину

      Хинштейн назвал ситуацию в Курской области непростой

      Заседания правительства приграничного региона России захотели сделать открытыми

      США расширят доступ украинских терминалов Starlink

      Врач раскрыла россиянам пользу и вред орехов

      Стервятник с птицей в клюве врезался в самолет, пробил лобовое стекло и попал на видео

      Таксист напал на обладательницу титула «Мисс Россия»

      В БРИКС заявили о страхе Запада перед российской ракетой «Циркон»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше