Основатель Pink Floyd Уотерс: на Украине идет битва между нацизмом и будущим

На Украине идет идеологическая борьба между нацизмом и будущим республики. Такую точку зрения высказал британский музыкант и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

По его словам, нацисты сражаются против демократического будущего, в котором права человека будут уважать все стороны. «Мое сердце разрывается, когда я вижу, как невинные люди оказываются втянутыми в эту идеологическую битву», — поделился музыкант.

Ранее Уотерс раскритиковал все решения США по Украине. Он подчеркнул, что каждое из них было катастрофическим. «С того момента, как Виктория Нуланд организовала переворот на майдане, и еще до того — с момента, когда они решили расширить НАТО», — указал исполнитель.