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18:50, 7 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке и попал на видео

Пассажирский самолет Air China врезался в стаю птиц при посадке в Китае
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажирский самолет авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в Китае. Инцидент попал на видео, которым поделился Telegram-канал AviaNews.

5 декабря Airbus A320 выполнял рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь и при приземлении врезался в стаю птиц.

При этом сам лайнер остался цел. После визуального осмотра в авиагавани он вылетел обратным рейсом в Чэнду через несколько часов.

В тот же день в Бразилии стервятник с птицей в клюве пробил лобовое стекло воздушного судна с пассажирами на борту. Хищник закрыл обзор пилоту, но лайнер все равно удалось благополучно посадить.

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