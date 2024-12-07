Пассажирский самолет врезался в стаю птиц при посадке и попал на видео

Пассажирский самолет Air China врезался в стаю птиц при посадке в Китае

Пассажирский самолет авиакомпании Air China столкнулся со стаей птиц при посадке в Китае. Инцидент попал на видео, которым поделился Telegram-канал AviaNews.

5 декабря Airbus A320 выполнял рейс из Чэнду в аэропорт города Сямынь и при приземлении врезался в стаю птиц.

При этом сам лайнер остался цел. После визуального осмотра в авиагавани он вылетел обратным рейсом в Чэнду через несколько часов.

В тот же день в Бразилии стервятник с птицей в клюве пробил лобовое стекло воздушного судна с пассажирами на борту. Хищник закрыл обзор пилоту, но лайнер все равно удалось благополучно посадить.