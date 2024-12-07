Стервятник с птицей в клюве врезался в самолет, пробил лобовое стекло и попал на видео

Стервятник врезался в самолет с пятью пассажирами на борту и пробил лобовое стекло. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.
Нештатная ситуация произошла 5 декабря с лайнером, летевшим в муниципалитет Эйрунепе в Бразилии. На снятых во время рейса кадрах видно, что хищная птица, держащая в клюве добычу, застряла в стекле и закрыла пилоту обзор. Через дыру в кабину проник воздух, а на приборной панели остались кровь и осколки.
Несмотря на происшествие, экипаж благополучно посадил самолет в аэропорту назначения. «Мы думали, что не выберемся живыми. Это было чудо — приземлиться, когда пилоту в лицо попало такое», — вспомнил один из пассажиров.
В ноябре самолет российской авиакомпании столкнулся с зайцем во время взлета. Зверь выскочил на полосу, когда самолет совершал разгон.