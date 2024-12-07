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00:41, 7 декабря 2024Россия

Появились подробности поножовщины в краснодарской школе

РИА: напавший на сверстников краснодарский школьник наносил удары складным ножом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Восьмиклассник, напавший на учеников в краснодарской школе, наносил удары складным ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что оружие, которым он ранил сверстников, школьник принес с собой.

Инцидент произошел 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним подростком и учениками средней школы произошел конфликт, после чего он напал на них с ножом. В настоящее время восьмиклассника уже задержали.

Всех пострадавших в ходе поножовщины детей уже выписали из больницы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

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