Появились подробности поножовщины в краснодарской школе

РИА: напавший на сверстников краснодарский школьник наносил удары складным ножом

Восьмиклассник, напавший на учеников в краснодарской школе, наносил удары складным ножом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что оружие, которым он ранил сверстников, школьник принес с собой.

Инцидент произошел 6 декабря в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российский. Между 14-летним подростком и учениками средней школы произошел конфликт, после чего он напал на них с ножом. В настоящее время восьмиклассника уже задержали.

Всех пострадавших в ходе поножовщины детей уже выписали из больницы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Халатность».