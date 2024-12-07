Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 7 декабря 2024Мир

Правительство расширило список стран со въездом по электронной визе для их граждан

Список стран, чьи граждане могут въехать в РФ по электронной визе, расширили
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка стран, чьи граждане могут въехать в РФ по единой электронной визе. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини», — говорится в пресс-релизе.

При этом из перечня исключили Сербию и Андорру, с которыми заключены безвизовые соглашения, указали в кабмине.

6 декабря российское правительство сократило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Две недружественные страны НАТО заблокировали пакет антироссийских санкций ЕС

      Россиянам рассказали о порядке выплаты пенсий в декабре и январе

      Украину назвали не стоящей ядерной войны

      В БРИКС заявили об отсутствии интереса к ослаблению доллара

      Обокравшие дом Эрнста в 2019 году воры снова задержаны за грабеж

      Российский бизнесмен построит отели в Крыму на 15 миллиардов рублей

      Связанный с организованной преступностью российский бизнесмен напал на полицейского

      Трамп встретится с принцем Уильямом

      Омский бренд засудили за футболки с Данилой Багровым

      Россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше