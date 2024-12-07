Правительство расширило список стран со въездом по электронной визе для их граждан

Список стран, чьи граждане могут въехать в РФ по электронной визе, расширили

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о расширении списка стран, чьи граждане могут въехать в РФ по единой электронной визе. Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

«В перечень добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини», — говорится в пресс-релизе.

При этом из перечня исключили Сербию и Андорру, с которыми заключены безвизовые соглашения, указали в кабмине.

6 декабря российское правительство сократило квоту на привлечение квалифицированных иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, на 2025 год.