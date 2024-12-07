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17:49, 7 декабря 2024Путешествия

Прямые рейсы еще в одну курортную страну Азии захотели запустить для россиян

Посол Малайзии: страна обсуждает с Россией запуск прямых рейсов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Lim Huey Teng / Reuters

Россия и Малайзия заинтересованы в запуске прямых рейсов и обсуждают этот вопрос. Об этом посол курортной азиатской страны в Москве Чеонг Лун Лай сообщил агентству ТАСС.

По словам дипломата, запустить прямое авиасообщение хотят обе стороны. «Этот вопрос на столе. Это в интересах и Малайзии, и России — найти такую возможность», — подчеркнул Чеонг Лун Лай.

Мера затрагивалась в том числе на самом высоком уровне — переговорах малайзийского премьера Анвара Ибрагима с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Интерес россиян к поездкам в Малайзию в последнее время растет. В октябре-ноябре 2024 года доля бронирований туров в эту страну выросла почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек на авиабилеты в Малайзию за два года снизился на 33 процента.

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