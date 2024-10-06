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07:30, 6 октября 2024Путешествия

В России отметили рост турпотока на одном направлении

«Авиасейлс»: в октябре и ноябре отмечен рост бронирований полетов россиян в Азию

В октябре и ноябре 2024 года отмечен рост бронирований перелетов россиян в азиатские страны, выяснили аналитики «Авиасейлс». Результаты исследования сервиса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По оценке «Авиасейлс», лидером по росту стал Вьетнам, куда доля бронирований авиабилетов к прошлому году выросла 2,5 раза. Средний чек перелета во Вьетнам за последние два года снизился на 27 процентов, а 15 процентов от всех авиабилетов приходится на пассажиров с детьми.

Доля бронирований в Малайзию к аналогичному периоду в 2023 году выросла на 47 процентов. Каждый десятый путешественник отправится туда с детьми. Средний чек на авиабилеты в одну сторону за последние два года снизился на 33 процента.

Также, по оценке «Авиасейлс», туристы из России отправляются на Филиппины на 16 процентов чаще, чем в прошлому году, 13 процентов от всех бронирований — семейные. За последние пару лет чек бронирования снизился на 16 процентов.

В Таиланд же доля бронирований выросла на четыре процента к прошлому году. Каждый пятый путешественник отправляется на отдых с детьми. Средний чек на авиабилеты в одну сторону за последние годы снизился на 26 процентов. Такой же рост доли бронирований в Индонезию, каждое десятое бронирование приходится на семейных пассажиров. Средний чек на авиабилеты в одну сторону снизился на 23 процента.

В среднем туристы проводят на отдыхе в Азии две недели. С прошлого года этот показатель не изменился

«Авиасейлс»

Ранее директор по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel Сергей Становкин заявил, что в 2025 году самыми выгодными для работающих россиян месяцами для отпуска станут июль и октябрь. По его словам, по пятидневному графику работы в этих месяцах будет по 23 рабочих дня. Также эксперт советует рассмотреть для отдыха апрель, сентябрь, декабрь, в которых 22 рабочих дня.

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