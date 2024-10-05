Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Эксперт Становкин: июль и октябрь 2025 года самые выгодные для отпуска

В 2025 году самыми выгодными для работающих россиян месяцами для отпуска станут июль и октябрь. Об этом РИА Новости заявил директор по коммуникациям сервиса путешествий МТС Travel Сергей Становкин.

По его словам, по пятидневному графику работы в этих месяцах будет по 23 рабочих дня. Также эксперт советует рассмотреть для отдыха апрель, сентябрь, декабрь, в которых 22 рабочих дня.

Май, июнь и ноябрь будут самыми невыгодными по малому числу рабочих дней. Становкин пояснил, что суммарный доход сотрудника от отпускных выплат и заработной платы различается в зависимости от выбранного месяца. Стоимость одного рабочего дня в отпуске рассчитывается по среднему коэффициенту, поэтому чем меньше рабочих дней в месяце, тем они дороже. Брать отпуск в продолжение праздников удобно, но невыгодно по деньгам.

4 октября председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Так, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Еще одним выходным днем в 2025 году станет 8 мая — это связано с тем, что 23 февраля приходится на воскресенье. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число.

Еще четыре выходных и праздничных дня подряд у жителей страны будут летом — с 12 по 15 июня. В ноябре нерабочими будут три дня подряд — с 2 по 4 ноября.