Названы праздничные и выходные для россиян дни в 2025 году

Мишустин утвердил календарь праздничных дней в 2025 году

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней в 2025 году. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января.

Еще одним выходным днем в 2025 году станет 8 мая — это связано с тем, что 23 февраля приходится на воскресенье. Таким образом, в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 8 по 11-е число.

Еще четыре выходных и праздничных для подряд у жителей страны будут летом — с 12 по 15 июня. В ноябре нерабочими будут три дня подряд — с 2 по 4 ноября.

Ранее россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в ноябре 2024 года. Она продлится с 28 октября по 2 ноября. Суббота, 2 ноября, будет считаться будним днем из-за переноса выходного дня на 30 апреля.