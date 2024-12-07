Раскрыта волнующая Трампа тема для обсуждения с Макроном на встрече в Париже

Fox News: Трамп хотел обсудить с Макроном в Париже, что «мир сходит с ума»

Перед встречей с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже избранный президент США Дональд Трамп раскрыл, какую волнующую тему он хотел обсудить с французским коллегой. Кадры заявления Трампа накануне переговоров в Елисейском дворце транслировал телеканал Fox News.

«Мы были невероятно успешны, работая вместе как в обороне, так и в защите. Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — объявил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Трампом и Макроном в Елисейском дворце. По его словам, стороны обсудили ситуацию на поле боя и условия «справедливого мира для Украины».