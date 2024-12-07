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21:13, 7 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Трампом и Макроном

Зеленский назвал продуктивной встречу с Трампом и Макроном
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным хозяином Белого дома Дональдом Трампом. Впечатления украинского лидера о переговорах приводит издание «Обозреватель» в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, встреча была «хорошая» и «продуктивная».

«Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также сообщил, что стороны обсудили ситуацию на поле боя и условия «справедливого мира для Украины».

Ранее в МИД Словакии назвали переговоры единственным способом завершить конфликт на Украине. «Конфликт на Украине не имеет военного решения. Нужно давить на его участников с целью достижения мирного решения», — подчеркнул словацкий министр Юрай Бланар.

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