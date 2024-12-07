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04:10, 7 декабря 2024Бывший СССР

Раскрыты темпы продвижения российских войск в зоне СВО

Военный эксперт Грессель: ВС РФ в зоне СВО продвигаются по 500 метров в день
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) неуклонно продвигаются вперед. Это в интервью для немецкого портала T-online признал военный эксперт Густав Грессель.

Он уточнил, что Российская армия нарастила темп, и теперь на ряде направлений ежедневно отодвигает линию обороны противника на 500 метров. При этом это расстояние преодолевается на большой ширине линии фронта.

Ранее стало известно, что российские войска за три месяца наступления в Донбассе взяли под контроль более 60 населенных пунктов. На карте продвижения видны основные удары ВС России — в направлении Курахово и Великой Новоселки. Кроме того, она показывает, какими темпами силы РФ взяли под контроль крупные населенные пункты — Угледар, Горняк, Украинск и Селидово.

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