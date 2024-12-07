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19:11, 7 декабря 2024Бывший СССР

Родственники военнослужащих ВСУ устроили митинг с требованием о демобилизации

В Киеве семьи военнослужащих ВСУ потребовали демобилизации на митинге
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Киеве семьи военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили митинг с требованием установить четкие сроки службы в армии. Об этом сообщает украинский телеканал Еspreso в своем Telegram-канале.

Несколько десятков родственников солдат вышли с плакатами на площадь Независимости и потребовали обеспечить демобилизацию фронтовиков. Одна из участниц протеста рассказала телеканалу, что непрерывная служба истощает военных, из-за чего они становятся менее эффективными на поле боя.

Известно, что Министерство обороны Украины планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что демобилизация военнослужащих до 25 лет невозможна без их замены. Он добавил, что, если просто демобилизовать военных, это приведет к обвалу отдельных участков фронта.

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