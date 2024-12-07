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12:23, 7 декабря 2024Россия

Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Берестки в ДНР
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Сообщается, что в этом участвовали подразделения группировки войск «Центр», продолжив продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также эта группировка войск нанесла поражение военным ВСУ и технике ряда бригад украинской армии и отразила 10 контратак. Утверждается, что ВСУ потеряли до 525 военнослужащих.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны в зоне СВО сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

6 декабря Минобороны заявило, что за неделю, с 30 ноября по 6 декабря, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции шесть населенных пунктов.

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