Российские войска взяли под контроль еще один населенный пункт

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Берестки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Сообщается, что в этом участвовали подразделения группировки войск «Центр», продолжив продвижение в глубину обороны ВСУ.

Также эта группировка войск нанесла поражение военным ВСУ и технике ряда бригад украинской армии и отразила 10 контратак. Утверждается, что ВСУ потеряли до 525 военнослужащих.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средствами противовоздушной обороны в зоне СВО сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

6 декабря Минобороны заявило, что за неделю, с 30 ноября по 6 декабря, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции шесть населенных пунктов.

