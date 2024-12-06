Минобороны: за неделю Россия заняла в зоне СВО шесть населенных пунктов

За неделю, с 30 ноября по 6 декабря, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) шесть населенных пунктов. Их наименования перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Южная» заняли поселок Ильинка и село Романовка в Донецкой народной республике (ДНР). В свою очередь, бойцы группировки «Центр», продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяли под контроль донецкие Петровку и Пустынку. Кроме того, военнослужащие группировки «Восток» в ходе успешных боев выбили противника из населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия имеет стратегический успех на фронте. По его словам, это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения. Парламентарий пришел к выводу, что у Украины заканчиваются ресурсы, а в ВСУ «начинается полная анархия».

28 ноября президент Владимир Путин также сообщил, что Россия уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне СВО. По его словам, российские военные научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.