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12:48, 6 декабря 2024Россия

Минобороны перечислило взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны: за неделю Россия заняла в зоне СВО шесть населенных пунктов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю, с 30 ноября по 6 декабря, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции (СВО) шесть населенных пунктов. Их наименования перечислили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Как уточнили в ведомстве, подразделения группировки войск «Южная» заняли поселок Ильинка и село Романовка в Донецкой народной республике (ДНР). В свою очередь, бойцы группировки «Центр», продвинувшись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяли под контроль донецкие Петровку и Пустынку. Кроме того, военнослужащие группировки «Восток» в ходе успешных боев выбили противника из населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы ДНР.

Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Россия имеет стратегический успех на фронте. По его словам, это прослеживается по всей линии боевого соприкосновения. Парламентарий пришел к выводу, что у Украины заканчиваются ресурсы, а в ВСУ «начинается полная анархия».

28 ноября президент Владимир Путин также сообщил, что Россия уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне СВО. По его словам, российские военные научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

ЖЗЛ
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