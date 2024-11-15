Депутат Заварзин заявил о стратегическом успехе России на фронте

Россия имеет стратегический успех на фронте, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О положении российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) депутат рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Мы имеем стратегический успех в целом на всем фронте соприкосновения. Везде. Мы освободили много населенных пунктов Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

«Это говорит о том, что у Украины заканчиваются ресурсы. Сейчас неразбериха идет в Штатах. Передача власти. Они там бегают, из-под полы что-то дают. [Президент Украины Владимир Зеленский] цыганит ездит по Европе. Нет уже у них сосредоточенности. Очень важно, что у них в войсках начинается полная анархия. Много людей дезертирует. То есть если в целом обстановку взять на всем фронте, то я считаю, что у нас нормальный успех», — рассказал Заварзин.

Депутат отметил, что Россия добьется тех целей, которые поставил президент страны Владимир Путин.

Ранее в Минобороны России заявили, что за минувшую неделю армия страны взяла под контроль пять населенных пунктов. Как рассказали в ведомстве, с 9 по 15 ноября подразделения группировки войск «Запад» заняли село Колесниковка Харьковской области, группировки «Центр» — Вознесеновку, Волченку и Степановку Донецкой народной республики (ДНР), а военные группировки «Восток» — Ровнополь, также находящийся под Донецком.

