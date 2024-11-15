В Минобороны перечислили занятые Россией за неделю населенные пункты в зоне СВО

Минобороны: за неделю РФ взяла под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

За минувшую неделю Российская армия взяла под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Их названия журналистам перечислили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе ежедневного брифинга.

Как рассказали в ведомстве, с 9 по 15 ноября подразделения группировки войск «Запад» заняли село Колесниковка Харьковской области, группировки «Центр» — Вознесеновку, Волченку и Степановку Донецкой народной республики (ДНР), а военные группировки «Восток» — Ровнополь, также находящийся под Донецком.

Неделей ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль шести населенных пунктов в зоне СВО. Так, бойцы группировки «Запад» заняли Першотравневое, «Центр» — Кураховку, Вишневое и Кременную Балку, «Восток» — Максимовку, а подразделения южной группировки войск — Антоновку в ДНР.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в зоне. Он подчеркнул, что темпы наступления увеличиваются, а бойцы ВС РФ успешно справляются с поставленными задачами.