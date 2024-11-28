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16:56, 28 ноября 2024Россия

Путин заявил об уверенном наступлении России в зоне СВО

Путин заявил об уверенном наступлении армии России в зоне спецоперации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что российские военные постепенно начнут занимать новые позиции на фронте. По мнению Путина, Вооруженные силы России научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Путин пояснил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были обозначены в июне российским МИД.

До этого президент России назвал безответственными заявления о возможной передаче Киеву ядерного оружия. Он отметил, что такими словами могут бросаться только безответственные люди.

Путин подчеркнул, что Россия будет вынуждена использовать все средства поражения, если это все-таки случится.

ЖЗЛ
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