Путин заявил об уверенном наступлении России в зоне СВО

Путин заявил об уверенном наступлении армии России в зоне спецоперации

Армия России уверенно наступает почти по всем фронтам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что российские военные постепенно начнут занимать новые позиции на фронте. По мнению Путина, Вооруженные силы России научились молниеносно реагировать на изменения в зоне боевых действий.

Путин пояснил, что Москва готова к переговорам с Киевом на условиях, которые были обозначены в июне российским МИД.

До этого президент России назвал безответственными заявления о возможной передаче Киеву ядерного оружия. Он отметил, что такими словами могут бросаться только безответственные люди.

Путин подчеркнул, что Россия будет вынуждена использовать все средства поражения, если это все-таки случится.