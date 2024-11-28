Путин ответил на сообщения о возможной передаче Украине ядерного оружия

Путин назвал безответственными данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия

Президент России Владимир Путин назвал безответственными заявления о возможной передаче Киеву ядерного оружия. Так он ответил на подобные данные на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, сообщает ТАСС.

«Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, передача кем-либо Украине ядерного оружия стала бы нарушением обязательств по нераспространению. Путин подчеркнул, что Россия будет вынуждена использовать все средства поражения в случае получения Украиной ядерного оружия.

22 ноября газета The New York Times сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР.