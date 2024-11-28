Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:46, 28 ноября 2024Мир

Путин ответил на сообщения о возможной передаче Украине ядерного оружия

Путин назвал безответственными данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия
Семен Александров (редактор)

Фото: GAS-photo / Shutterstock / Fotodom  

Президент России Владимир Путин назвал безответственными заявления о возможной передаче Киеву ядерного оружия. Так он ответил на подобные данные на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, сообщает ТАСС.

«Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, передача кем-либо Украине ядерного оружия стала бы нарушением обязательств по нераспространению. Путин подчеркнул, что Россия будет вынуждена использовать все средства поражения в случае получения Украиной ядерного оружия.

22 ноября газета The New York Times сообщила о дискуссиях чиновников из США и Европы по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил вероятность ударов по центрам решений словами «в течение дня все возможно»

      Ремонт флагмана Huawei оказался дороже iPhone 16

      Мужчина проник на частную территорию больше тысячи раз и назвал это своим хобби

      У россиянки попытались силой украсть коляску с младенцем

      В России заявили о начале охоты «Орешника» на Зеленского

      На Западе оценили роль Путина в сдерживании третьей мировой войны

      Конституционный суд Молдавии утвердил Майю Санду президентом на второй срок

      Фигурант дела о подземной экскурсии в Москве частично признал вину

      Нацбанк Казахстана бросился спасать тенге от девальвации

      Возбуждено уголовное дело на директора лицея за домогательства к ученику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше