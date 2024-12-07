Глава крымского парламента Константинов: перемирие запустит самораспад Украины

Мирное урегулирование украинского конфликта само по себе запустит процесс самораспада Украины как государства, заявил глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. Его цитирует РИА Новости.

«Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины», — сказал спикер крымского парламента в комментарии агентству.

Парламентарий подчеркнул, что рано или поздно украинцам придет осознание того, насколько большую цену им пришлось заплатить за «обанкротившуюся идею евроинтеграции».

Ранее авторы американского журнала The Foreign Policy допустили, что Украина окажется в соседстве с государствами, симпатизирующими России.